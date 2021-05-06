英國脫歐後與法國就捕魚權爭議持續，法國不滿鄰近但為英國屬地的澤西島，擅自就漁船發牌設限，一度威脅切斷該島供電及封鎖港口。英國首相約翰遜派出兩艘海軍巡邏艦前往該島戒備，斥法方欲封鎖港口的做法「不合理」。

法斥未事先商討 威脅斷電

英國皇家屬地澤西島上周實施新漁船發牌措施，包括要求漁民提供過去捕魚紀錄等，結果在逾300艘法國漁船中，僅得41艘獲批。當局更要求獲批漁船需安裝「船隻監視系統」（VMS），以得知它們的位置，並限制進入水域捕魚的時間及範圍。

法國海事部長吉拉爾丹極度不滿，斥該島未事先與他們商討新規定。他揚言：「在（脫歐）協議中有反制措施。我們正準備採用。」「對於澤西島，我提醒你們海底電纜的供電……即使我們做了（切斷供電）可能會後悔，但若有需要這樣做，我們仍會做。」該島高達95%的電力，是靠法國三條海底電纜供應。

約翰遜前日與澤西島首席部長方德雷通話後，表明將無限量支持該島，斥法國威脅斷電是「不合理及不對等」。英方派出海軍巡邏艦「塞文河號」及「塔馬河號」前往該島戒備，並指雙方有急切必要令局面降溫，呼籲展開對話。

澤西島外交部長戈斯特亦指，新措施是基於脫歐後貿易協議條款作修訂。他受訪時指：「法方因應被要求提供更多資料，讓我們可完善發牌制度，而切斷電力的做法似乎不對等。」法國諾曼第漁業界代表羅格夫表示，將有約100艘漁船駛往該島抗議，但稱僅會以和平方式表達不滿，不會封鎖港口。法國其後亦派出兩艘海上巡邏艇到該區。歐盟批評英國不尊重脫歐協議。

澤西島距離法國海岸約23公里、距離英國海岸約140公里，設有自治政府，但外交事務全由英國負責。

路透社/法新社