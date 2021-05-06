太空探索技術公司SpaceX前日試射火箭Starship原型SN15，成功完整降落南德州的發射場，未有如前幾次般爆炸，立下重要里程碑。

50米高的火箭前日在博卡奇卡發射場升空約四分鐘，到達約10公里高後，關閉引擎並短暫懸浮，之後開始返回地面，其間反轉成水平方向準備降落，在靠近地面前重新啟動引擎，返回垂直方向，在煙霧中降落。霧氣消散後，垂直的火箭底部繼續噴射白煙。

SpaceX工程師英斯普魯克在直播期間指火箭底部起火是因為有使用甲烷作燃料，「我們下來了，Starship降落了。」直播結束後，SpaceX創辦人馬斯克亦推文說：「Starship順利降落！」SpaceX自去年12月起已進行四次試射，雖然每次都可成功發射，但在降落期間或之後都會出現問題而導致爆炸。

「藍色起源」7月太空旅遊

另外，亞馬遜創辦人貝索斯的太空公司藍色起源前日指，計劃今年7月20日以旗下的新雪帕德火箭進行首次軌道太空旅遊，六名乘客可進入太空經歷數分鐘的無重狀態和飽覽地球景色。該公司又指會為其五周網上拍賣的勝出者預留一個位置，所得收入將撥捐公司基金。

美國《紐約時報》/路透社/法新社