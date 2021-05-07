（北美通訊）每五年一度的加拿大人口普查已於5月3日展開。與上屆不同，今次的普查會將「種族及文化來源」，由過往的200多個國家，細分至超過500個國際認可國家及地區，當中包括「香港人 (Hong Konger)」。

今次人口普查分別設有長問卷（long form）和短問卷，25%居民會收到長問卷，除要求填寫基本資料外﹐還會問到種族、宗教、就業、住屋等情況；在「種族及文化來源」部份﹐2016年普查時只列出200多個國家，今年則首度列出全球逾500個國際認可的國家及地區，當中包括「香港人」。

加拿大統計局向《蘋果》表示﹐以往人口普查中也有「香港人」選項﹐但相關數據會歸納在「中國人」整體數字內。而今屆人口普查為了蒐集更精準數據﹐當局根據2016普查結果調整﹐包括在「種族及文化來源」部份增加近一倍選項。雖然「有得揀」﹐但必須要有800份問卷或以上的受訪者填寫「香港人」，加拿大統計局才會在報告中發表有關「香港人」數據。

近期有港人團體在網上發起「#IAmHongKonger」，呼籲在加港人選填「香港人」選項﹐有望帶出在加港人的重要性和獨特性﹐「以往問卷上﹐淨係香港出世、或者有香港護照嘅人可以揀出生地『香港』。但有啲人可能加拿大出世﹐例如移民二、三代﹐屋企用緊廣東話﹐有香港文化同特色﹐自覺係加拿大人﹐同時認為自己係香港人﹐但無法表達意願。」

協辦活動的溫哥華支援民主運動聯合會（簡稱溫支聯）發言人董李美寶指出，在人口普查內填寫「香港人」選項，有助提升加拿大政府對港裔社區的重視﹐「社區政策以人口普查結果作為參考﹐如果香港人影響力增加﹐社區中心內嘅廣東話興趣班、社區服務語言（都會增加）﹐對香港人有益﹐同時可以將香港文化一直傳落去。」

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