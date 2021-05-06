（北美通訊）加拿大一名男子斯塔蒂（Frank Statti），因為汽車的後泊鏡頭故障，把汽車駛回經銷商維修；不過，維修人員在未知會客人情況下，深夜擅自把車輛駛走90公里回家「維修」，車主在手機查看車輛位置時，誤以為座駕被盜；斯塔蒂批評經銷商處理手法有問題，惟對方不願就事件道歉。

加拿大環球新聞網（Global News）報道，今年3月，塔蒂斯把其2017年日產Altima私家車，駛回汽車經銷商維修後泊鏡頭。他在晚上利用手機程式查看車輛位置時，發現車輛正以時速148公里，高速駛往距離經銷商90公里以外的地點。

以為座駕被盜的男事主，馬上向荷頓地區（Halton Regional）警察報案，警方根據手機上顯示的位置尋回車輛，後來證實他的車輛被維修人員駛回家維修。

斯塔蒂投訴表示，他只答應讓經銷商過夜檢查汽車，從來沒同意讓維修人員，把汽車駛去一個往返近200公里的地方檢查後泊鏡頭。當時，斯塔蒂就事件找經銷商理論，更被職員趕離辦公室，「他（經銷商）還說要報警，指我非法跟蹤他們的員工。」

斯塔蒂又指，車輛上的追蹤器由保險公司安裝，由於維修人員在車速限制在100公里的路段上超速駕駛，日後他可能被保險公司要求提高保費；汽車行駛200公里後消耗了大量燃油，也沒有得到經銷商補償。

涉事日產經銷商合顆人霍加斯（Tim Hoogaars）指，維修人員把車輛駛回家維修並不罕見，「有時候我們無法診斷車輛的問題，我們會問客人，『我們可以把你的車輛帶回家檢查嗎』？」不願就事件道歉。環球新聞網向加拿大日產公司查詢，但對方僅表示，不允許經銷商駕駛客人車輛作個人旅行用途。

在事件發生超過兩個月後，斯塔蒂的汽車後泊鏡頭，依然不能運作；日產公司指，會安排另一間經銷商為斯塔蒂維修汽車。

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