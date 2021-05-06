全球疫苗接種比率最高的印度洋島國塞舌爾(Seychelles)，由於過去兩星期確診數字增加，宣佈收緊防疫措施，包括停課3周、禁止家庭互訪、取消體育活動和下令酒吧提早關門。

人口約9.8萬人的塞舌爾，超過60%成年人已接種兩劑疫苗，比率全球最高。但衞生部長維杜特(Peggy Vidot)在記者會上說，縱使努力防疫，目前疫情仍然嚴峻，上周有不少確診個案。據衞生部的數字，塞舌爾在4月29日起的3天內，共錄得497宗新增確診，令累計確診增至6,373宗。

公共衞生總監杰迪安(Jude Gedeon)說，確診個案有上升趨勢，不知會持續多久，視乎會採取甚麼防疫措施及市民是否遵從。

塞舌爾倚靠旅遊業賺取外匯，1月起已為國民接種由阿聯酋捐贈的中國國藥疫苗，之後再採購其他疫苗。目前已有62.2%人口完成接種兩劑疫苗，比接種率達55.9%的以色列還要高。直至上月12日，在已接種疫苗的居民中，59%是接種國藥疫苗，其餘是阿斯利康在印度生產的Covishield疫苗。

彭博通訊社/塞舌爾通訊社

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