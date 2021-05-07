雖然被評為充滿精心設計的公關味道，但英國哈里王子與妻子梅根周四（6日）發佈兒子阿奇（Archie）的兩歲生日照，仍然沿用他們喜愛的風格，相片中只看到阿奇的背影，伸起右手拿著氣球，並用上棕色濾鏡效果。哈里梅根的安排再次讓皇室粉絲抱怨，有網民揶揄道：「阿奇容貌是最高機密，太荒謬。」

照片透過哈里夫婦的慈善組織Archewell網站發佈，拍攝地點在他們價值1,400萬美元（約1億港元）的豪宅花園，相中只見兩歲的阿奇手持氣球，但背對著鏡頭，看不見臉容。

久久不見真人 網民質疑相中人非阿奇本尊

今次已不是兩夫婦第一次將兒子的臉容「保密」，在早前發佈一張慶祝國際婦女節的照片中，梅根抱著兒子，同樣看不見阿奇的臉。他們去年的聖誕賀卡亦未完全展示阿奇臉容，因為是採用梅根母親繪畫的一家三口插圖。

有英國皇室粉絲在Twitter揶揄：「阿奇容貌是最高機密，太荒謬。」有人更懷疑相中人是否阿奇：「為甚麼他們從不展示他的臉孔，因為不是他，還是因為他們自負？我們經常見到威廉和凱蒂的孩子，為甚麼（見不到）阿奇。」但也有網民力撐哈里夫婦，認為「他（阿奇）只是一個孩子，應該有隱私，當他年滿18歲時...他可以自己決定自己想要甚麼」。

除了公開照片，現居美國加州的哈里與梅根同日呼籲支持者捐錢購買Covid-19疫苗給全球最貧困地區的家庭，慶祝阿奇兩歲生日。

梅根繪本畫上軍人 反映哈里失軍銜感沮喪

正懷第二胎的梅根推出新書《The Bench》，以繪本談論孩子與爸爸相處，宣稱創作靈感源於自己以丈夫哈里和兒子阿奇父子情所作的詩。皇家傳記作家丹皮爾（Philip Dampier）指出，書中其中一張插圖畫上了一名紅髮軍人父親抱起年幼兒子。

丹皮爾認為，梅根想藉插圖顯示「軍隊對哈里的意義及他失去軍銜如何沮喪」，反映哈里視失去軍銜是兩人淡出皇室（Megxit）的「最痛」。哈里曾在軍隊服役10年及兩度前往阿富汗，但自今年初確定今後不再履行皇室職務後，英女皇便收回哈里與梅根的榮譽軍銜及皇室贊助人身份。

英國《每日郵報》

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