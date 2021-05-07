（北美通訊）德州地方政府和美國國會正擬定新法例，透過禁止來自敵對國家商人在德州發展基建，以圖力阻與中共和解放軍有密切關係的中國廣匯能源，在勞克林空軍基地（Laughlin Air Force Base）附近興建大型風電場。有專家指出，「這不僅是潛在間諜活動問題，而是他們將有能力令到空軍基地長時間停電。」

德州議會參議院最近在沒有反對票下，以31票全票通過新法案，明言禁止德州政府批出關鍵基建合約予敵對國家，包括中國﹑俄羅斯﹑北韓﹑伊朗的個人、公司和政府機構或總部設於這些國家的公司。提出法案的參議員坎貝爾（Donna Campbell）表示，發展項目的中國公司和中國共產黨有密切聯繫，而故意在德州人煙稀少的地方購入大幅土地發展相當可疑。他強調，不能讓敵對國家在美國的關鍵基建項目中立足。相關法案已提交州眾議院審議。

研究機構德州公共政策基金會專家艾薩克（Jason Isaac）表示，外國公司意圖連接上德州的電網，情況令人震驚，「這不只是中共控制的公司接近空軍基地從事間諜活動的問題，而是他們能夠令到空軍基地長時間停電。」

美國國會眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）和參議員克魯茲（Ted Cruz）亦於上月提出類似法案，以捍衛美國國家安全利益。法案將禁止任何中國人﹑俄羅斯人﹑伊朗人或北韓人，在美國軍事設施100英里（約161公里）或軍事行動區50英里（約80.5公里）範圍內，購買房地產。

有關風電發展項目名為藍山風電（Blue Hills Wind），選址距離勞克林空軍基地只有約70英里（約113公里），佔地14萬英畝（約5.67萬公頃），相當於半個香港。項目由中國廣匯在美國的子公司GH America Energy負責。而廣匯能源的創辦人、董事局主席兼黨委副書記為新疆首富孫廣信，是前解放軍高官。

地方官員曾去信前政府的官員，包括時任財長姆欽（Steven Mnuchin）﹑時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及空軍部長巴雷特（Barbara Barrett），表達對該項目的憂慮，包括空軍基地可能被監控、飛行訓練遭受干擾，甚至電力供應會容易受到惡意攻擊。風電場位處的巴爾韋德縣（Val Verde）法官奧雲（Lewis G. Owens）和德爾里奧市（Del Rio）市長洛薩諾（Bruno Lozano）在信中指出，項目將會長期及持續影響空軍機師的飛行訓練，而這些深遠影響無法在現階段作出評估，「我們認為這個項目以及所有類似性質的未來項目，都會對美國的國家安全造成難以承受的風險。」

不過，負責研究外國投資所構成的國家安全風險的美國外國投資委員會（CFIUS），卻批准了該項目，而唯一條件是GH America Energy必須防止風力發電機干擾空軍基地的低空飛行訓練路線。

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