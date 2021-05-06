（北美通訊）美國已經完成接種兩劑疫苗的人口，已經超過三成；其餘尚未接種疫苗的人，大多對疫苗安全性存疑，全美接種率開始下降，甚至出現疫苗供應過剩情況。鄰國加拿大情況剛好相反，由於疫苗供應不穩，不少渴求疫苗的加拿大人，開始飛往美國跨境接種疫苗。

路透報道，疫苗供應穩定的美國，已有超過三分一人口完成接種；但加拿大3,800萬人口當中，僅34%已注射首劑疫苗，當局為了紓緩緊張的疫苗供應，容許國民在注射兩劑疫苗之間，相隔時間長達四個月，但被質疑成效。

目前，全美16歲或以上居民，已經可以隨時接種疫苗，有些州分甚至不用提供住址證明，也能為其接種。但在加拿大安大略省，絕大部份18歲以上成年，仍然要等待到本月24日起，才合資格接種首劑疫苗。加拿大總理杜魯多早前表示，全國居民可能要等到今年9月底，才可完成整個接種過程。

在美國，從事房地產、37歲的加拿大人西蒙斯（Jimmy Simmons），仍不被列入安省的優先接種名單，他眼見在多倫多醫院照顧病童的醫科生女友，亦只能接種首劑疫苗，便決心飛往美國接種，「我希望這（疫情）疾病能結束，為了實現目標，我需要接種疫苗。」目前身處紐約的他，已在周二免費接種首劑疫苗。

住在加拿大魁北克市（Quebec City）、31歲的德阿穆斯（Andrew D’Amours）與他的商業夥伴，上月在美國達拉斯接種了強生疫苗，「當時，我們預約了一間雜貨店內藥房（注射疫苗），訂了明天、即周五的航班，周六早上已經獲得接種。」他表示，如果二人分擔酒店和機票費用，每人只需750加元。

他坦言，即使回國後要接受14天隔離及病毒測試，跨境到美國注射疫苗，仍然是值得的，「假如你想出行，假如你想完成整個接種過程，你可以很容易，是非常容易就做得到」。

來自安省、37歲的大衛（David）則表示，他和女友不需預約，只展示在德州（Texas）的酒店地址，就能夠在當地接種疫苗。當他們接種第二劑疫苗時，發現場地根本沒有人排隊接種，大衛說，「在人們死於疫情的同時，他們（美國）可能正棄掉疫苗，這有點不道德。」

事實上，美國一直以其他方式與加拿大共享疫苗。美國阿拉斯加（Alaska）州長向鄰近的加拿大邊境城市，提供了多餘的疫苗，令不少由加拿大入境美國的貨車司機受惠。在美國北達科他州，也有不少來自加拿大曼尼托巴省（Manitoba）和沙斯卡寸旺省（Saskatchewan）的貨車司機，已經在當地注射疫苗。

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