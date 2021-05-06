印度確診個案和死亡數字昨日再創新高，衞生部單日錄得412,262宗確診和3,980死亡，使累計確診個案增至2,110萬宗，總死亡人數超越23萬人。政府首席科學顧問拉加萬警告第三波疫情無可避免，人口達13億的印度需及早準備。

物資分發消息欠透明捱轟

當地傳媒報道，南部一間醫院昨日就有11人因氧氣供應出問題而死。當局指上周已修補好氣喉，但氧氣消耗量隨即增加兩倍。有政府高層透露，「無論是過去還是現在，我們也沒有足夠氧氣。如果我們有更多氧氣，就可拯救更多生命。」一名政府官員進一步指全國到醫療氧氣的需求量自上月起增加七倍。

上月25日起，醫療物資已從美國、法國、英國和俄羅斯等多國陸續運抵印度，包括呼吸機、氧氣和藥物，惟多個邦政府和地區政府都指未有就如何或何時收到物資收到中央政府的消息，形容被「蒙在鼓裏」。

衞生部周二指政府在物資運抵後翌日開始，用了七日時間才設計出分發緊急醫療物資的標準作業程序，據報該七日內有逾2.3萬人因染疫而死。

政府否認分發物資進度緩慢，又斥有關報道是「完全的誤導」，稱早已有流暢和系統性的機制分發物資，印度紅十字會亦有參與；現已分發近400萬件物資，覆蓋24類別，至全國逾38間醫療設施。

法新社/美聯社/路透社/美國有線新聞網絡