一連三日在英國倫敦舉行的七大工業國集團（G7）外長會議前日結束，聯合公報批評中國打壓人權及不遵守國際經濟規例，促請北京尊重香港高度自治，同時支持和平解決台海問題及南海爭議，並表態支持台灣參與世界衞生大會。不過G7未有任何實際行動應對中國。

G7發表逾1.2萬字的聯合公報，一致批評中國，表明繼續深切關注中國在新疆和西藏侵犯人權，特別是針對維吾爾人、其他少數民族及宗教少數團體的大規模政治再教育營網絡、強迫勞動及強迫絕育的報告，要求讓聯合國人權高級事務專員介入獨立調查，促請中國根據國內法律和國際法，尊重人權和基本自由。

斥俄羅斯充滿惡意

G7重申3月的聲明，提到全國人大通過香港選舉改制，呼籲中國遵守《中英聯合聲明》及基本法列明的國際承諾及法律義務，尊重香港高度自治、權利與自由，促中港當局停止針對捍衞權利、自由和民主價值的人，維持司法獨立，確保案件不轉交內地審訊。

G7批評中國恃經濟力量欺凌他國，損害自由公平經濟系統，影響貿易、投資和金融等，將團結應對中國的專制、強迫性經濟政策，促請中國履行和其全球經濟角色相稱的責任。

另外，因應台灣成功抗疫，G7支持台灣參與世衞的論壇和世界衞生大會，但無交代參與方式；G7強調台海、南海和平穩定的重要性，支持和平解決爭議，反對任何單方面行動令緊張局勢升級，損害地區和平和國際秩序。

東道主英國外相藍韜文認為，中國更應做的不是憤怒回應，而是照鏡自我審視並理解須應對日增的意見，認為必須遵守國際規則。

除了批評中國，聯合公報又指控俄羅斯充滿惡意，深切關注俄羅斯持續不負責任的破壞穩定行為，包括繼續在接壤烏克蘭邊境附近及非法吞併的克里米亞屯兵、散播假資訊等惡意網絡行為，損害其他國家民主制度，而自身國內人權狀況惡化，打壓反對聲音、傳媒和獨立公民社會。

北京反駁搞集團政治

在北京，外交部發言人汪文斌稱，G7外長會議對中國進行無事實依據的指摘，公然插手中國內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，是對中國主權的粗暴干涉及國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展合作共贏的時代潮流。他重申涉疆、涉藏、涉港問題都是中國內部事務，而中國對南海諸島及其附近海域的主權和權益，擁有充份事實和法理依據。台灣參與世衞活動須按「一個中國」原則處理。他又稱，G7作為發達國家集團應多做實事，而非在國際社會製造矛盾和分歧，干擾全球復蘇進程。

路透社/美聯社