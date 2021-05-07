東京奧運預定在7月底舉行，日本迫切需要壓低感染數字，惟疫情近期仍然嚴峻，大阪更再有老人院爆發感染群組。曾三度角逐東京都知事的律師宇都宮健兒，在網上發起聯署要求停辦奧運，僅兩天就有超過20萬人響應。此外，日本政府宣佈延長對東京等4都府縣的緊急事態宣言，並把範圍擴大至愛知縣和福岡縣。

大阪老人院爆疫 61確診14死

包括大阪在內的關西地區，目前受到疫情擴大影響，區內醫療系統持續受壓。大阪門真市一間老人院爆發感染群組，自4月中旬起有61名院友與職員「中招」，當中14人已病逝。在這些死者當中，超過一半人生前未獲安排入院治療，只能待在老人院內，直到離世。涉事老人院最多入住44人，至今死者已佔約3分之1院友。

門真市政府表示，自上月11日起，兩名院友開始發燒，經檢測證實確診。截至周四，再多37名院友及22名職員染疫。老人院回應查詢時僅稱：「現階段無法回答。」

逾20萬人聯署停辦東奧

距離東京奧運開幕只有大約兩個半月，去年參選東京都知事落敗的宇都宮健兒，周三（5日）在網上發起聯署要求停辦東京奧運。他指日本疫情擴散，要安全舉辦奧運極為困難，而且為舉辦奧運，醫療等寶貴資源將被分散，或導致疫情惡化。截至周五下午，已有近21萬人響應。

宇都宮去年參選時亦曾主張，如果疫情蔓延，相關各界亦認為無法舉辦時，應促請國際奧委會（IOC）停辦東京奧運。

日政府宣佈延長緊急事態宣言

在東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣生效的緊急事態宣言，原定於5月11日結束。日本政府開會後正式決定延續措施至5月31日，並把愛知縣及福岡縣納入實施範圍。

報道指，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛媛縣和沖繩縣目前正實施「防止蔓延等重點措施」，同樣延長至5月底，並於下周一 （9日）新增北海道、岐阜縣及三重縣，即擴大到8道縣。宮城縣曾經是實施防疫的重鎮，則將於下周三（4月12日）解禁。

負責疫情工作的日本政府經濟再生擔當大臣西村康稔周五上午表示，在緊急事態宣言的實施地區，新增確診數字及醫療資源仍然嚴峻，「最重要的是降低感染層級，確保穩定的病床數量」。

中央社

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