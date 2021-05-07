美國猶他州女子蒙加（Lavinia Mounga）上周三登機往夏威夷前，從沒想過自己下機後便已經成為媽媽。原來蒙加在之前一直不知道自己已經懷孕，在機上突然作動，幸好同機乘客恰巧有多名醫生和護士，她獲各人協助順利誕下麟兒，母子平安。蒙加事後自言十分幸運，「這實在太厲害了」。

蒙加當天與家人乘搭達美航空，由鹽湖城到檀香山度假，她登機前還在Twitter更新動態稱要「出走一下」，不料在航班途中作動。

鞋帶剪臍帶 智能錶量心跳

作動時，客機只飛了一半航程。當時正好在機上的休班護士班菲爾德（Lani Bamfield）稱，她和另外2名護士、1名醫生助理和1名醫生於飛機洗手間為蒙加接生，由於醫療設備不足，他們只好以鞋帶剪臍帶，並用智能手錶量度寶寶的心跳。班菲爾德形容機艙洗手間空間狹窄，使接生也變得困難，但各人通力合作下成功助蒙加順產。蒙加其後把寶寶取名雷蒙德（Raymond）。

蒙加在機艙產子的片段被同機乘客上載社交網站，可見蒙加誕下男嬰後，其他乘客都熱烈鼓掌，機艙服務員則以廣播提醒乘客留在原位，以免妨礙蒙加接受治理，影片截至周日晚上已累積逾1,100萬次點擊。乘客漢森（Julia Hansen）透露自己當時坐在蒙加父親身旁，並引述對方指蒙加一家人一直不知道她原來懷孕。

未足月男嬰續留院 父感謝助產士

航班約3小時後着陸，蒙加隨即獲送院作進一步檢查，目前母子健康良好，但因男嬰只有29周大、未足月，故需在初生嬰兒深切治療部留醫，暫未能返回猶他州。寶寶的父親馬加萊（Ethan Magalei）在facebook發表長文，坦言他和蒙加都對突如其來的寶寶感到驚訝，「我們完全不知道她有孕了」，他數天以來都無法好好冷靜，「我不知道養大一個小孩要做的第一件事是甚麼……但我跟自己說，我要做一個好爸爸」。

馬加萊形容蒙加順利產子是奇迹，感激在機上為她助產的人，「我很感恩上帝把你們安排與她同機，我無法以言語表達我的謝意，我會永遠感激此事」。蒙加的家人正在GoFundMe網站籌款，以支付蒙加的醫藥費。

3名在機上為蒙加接生的護士上周五到醫院探望她和寶寶，其中一名助產士Mimi Ho形容這次重聚使她十分感動：「她說我們是家人，我們都是他的Auntie，我們都哭了。看見他們真好。」

夏威夷運輸部證實事件，指當時接獲機組人員報告指有人在客機上作動分娩，於是安排醫療協助，透露蒙加母子平安。達美航空亦指一名乘客在航班上分娩，強調機組人員訓練有素，可應付突發醫療事件，機上亦有足夠醫療設備。

美聯社/英國《每日郵報》

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