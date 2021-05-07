根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.55億、死亡人數超過324萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,259萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58萬。印度確診人數突破2,100萬，死亡人數超過23萬。巴西確診人數超過1,493萬，死亡人數超過41.4萬。法國確診超過578萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

全球逾2000萬人接種俄國Sputnik V疫苗

根據俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund），全球已有超過2000萬人接種了俄方研發的Sputnik V疫苗，目前有超過60個國家批准使用該隻疫苗，總人口達32億。俄羅斯總統普京說，俄國已研發出「輕量版」Sputnik V疫苗，只要注射一劑，有效率也可達接近80%。

Moderna疫苗在12-17歲青少年有效率達96%

美國藥廠Moderna周四引述首次臨床測試數據，指其疫苗在12-17歲青少年中的有效率達96%。該藥廠說，在美國進行的測試中，有3,235人參與，其中三分二接種Moderna疫苗，其餘三分一注射安慰劑，結果有效率達96%，在接種首劑疫苗後的14天，錄得12宗確診，沒有嚴重副作用。

德新社/法新社

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