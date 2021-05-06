（北美通訊）前總統特朗普支持者和右翼組織「自豪男孩」（Proud Boys），去年12月中在美國首都華盛頓「黑人命可貴廣場」與警方爆發衝突，組織在眾籌平台「GiveSendGo」為傷者籌得醫療費用逾10萬元（美元、下同）。《今日美國報》（USA Today）報道，這些捐款中超過80%來自華人姓氏捐款者，涉及約1,000人合共8.6萬元，而這筆款項並非來自外國勢力，而是美國本土的華裔右翼支持者。

日前，有黑客在「Distributed Denial of Secrets」舉報網站，披露眾籌網GiveSendGo的數據，發現去年12月「自豪男孩」的眾籌中，超過八成捐款來自華人姓氏捐款者，反映「自豪男孩」得到美籍華裔居民極力支持。報道指，這些華裔居民深深認同陰謀論網站「InfoWars」及其創辦人鍾斯（Alex Jones）等人極右言論，認為美國正遭受共產主義攻擊，而「自豪男孩」自稱正在捍衛美國，免受共產主義策劃的激進左翼ANTIFA及「黑人命可貴」運動等影響。

這些華裔支持者中，不少人為了逃離共產主義，選擇離開中國移民美國，普遍支持特朗普。在捐款下的留言中，可看到不少支持字句，如「真正的英雄和愛國者！」﹑「感謝你為我們的自由而奮鬥的勇氣！」其中一位華裔捐款者Rebacca Kwan，在聖誕節向「自豪男孩」捐了500元；她認為該組織為特朗普而戰，對抗「只會破壞商店及小商戶的ANTIFA」。

「自豪男孩」一直對外聲稱不是「白人至上」或「暴力街頭幫派」，而是一群愛國者，做一些警察及政客不敢做的事。該組織主席塔里奧（Henry Tarrio）表示，組織要保護美國公民，免受反政府運動的無政府主義者和共產主義者侵害。他對來自亞裔的支持表達謝意，「我很高興亞裔支持『自豪男孩』，他們一直受到『黑人命可貴』支持者的仇恨和無情攻擊。」

美國主流媒體一直認為，「自豪男孩」的眾籌被中共利用，目的在美國政治特別敏感時期，煽動極端主義。然而，有針對中國政府虛假訊息的研究人員檢查數據後發現，捐款沒有與中共間諜活動扯上關係，大多數捐款者只是普通美國人，不是由系統或特工製造出來的假身份。研究員喬恩（Joohn Choe）表示，這些人都是立場激進的移民，如地產經紀﹑科學家，主要是嬰兒潮一代的美籍華人，在社交媒體上口耳相傳消息。

美籍華人時事評論家郭怡廣（Kaiser Kuo）表示，即使「自豪男孩」主張種族主義及偏執，仍然得到部份較保守華人支持。他表示，即使最近美國發生反亞裔犯罪浪潮，亦無影響這些華人對「自豪男孩」的支持，反而加強了他們的信念。他強調，大多數美國華裔選民投票予拜登，不支持特朗普或他的組織，但在華裔美國人社區中，有些非常保守的派系，擁護美國極右翼分子的性別歧視或種族主義態度。

專門研究極端主義的大西洋委員會數碼法證研究實驗室的研究員霍爾特（Jared Holt）指出，「自豪男孩」聲稱自己是反共產主義者，亦贏得拉丁美洲裔的支持，因為在世界大部份地區，共產主義有其背景、含義和歷史，影響了不同國家；因此，有些美國移民社區和其後裔，對「自豪男孩」主張與共產主義對抗，產生一定共鳴。不過，霍爾特認為「自豪男孩」只是「機會主義者」，把主張反對的事情標記為「共產主義」或「社會主義」，以搏取支持。

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