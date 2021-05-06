世界衞生組織（WHO）的專家組發現，中國的科興疫苗對預防60歲以下成人感染COVID-19有效，但副作用方面的數據不足。

有效保護18到59歲

世衞免疫戰略諮詢專家組（SAGE）在檢視科興疫苗在中國、巴西、印尼、土耳其與智利的第三階段人體注射臨床試驗後表示：「接種完兩劑科興疫苗的18到59歲接種者的聚合酶連鎖反應篩檢顯示，疫苗對防止染疫有效」。

不過專家組認為，科興疫苗對孕婦、60歲以上年長者及有慢性病患者安全性的證據資料不足，60歲以上有併發症者，或染疫後恐演變為重症者在接種後產生副作用的證據資料不夠全面。

歐盟藥品管理局亦已根據初期的動物與人體臨床試驗結果，展開對科興疫苗的「滾動式」實時審查，即會容許研究人員實時提交數據，當局就會持續審核，以加快審批。初期相關試驗顯示科興疫苗對病毒會產生免疫反應。

另外，以色列進行全球最大型的現實世界研究。當地是全球成人完成接種疫苗的人口比例最高的國家，至上月初已有近500萬人打完兩針輝瑞疫苗，佔總人口逾70%。基於衞生當局的數據進行的研究顯示，在注射第二針疫苗的七日後，預防感染效用達95.3%，預防死亡的效用達96.7%；在14日後兩者效用分別升至96.5%和98%；如只打一針，兩者的效用就分別降至57.7%和77%。

成果獲刊登於《刺針》期刊，團隊指研究結果顯示如全球人口迅速廣泛地完成接種疫苗就有望終結疫情。

中央社/法新社