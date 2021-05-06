美國宣佈支持暫時豁免Covid-19疫苗的專利保護，以對抗疫情，世界貿易組織總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示歡迎，

貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三發表聲明說，雖然拜登政府一直堅信保護知識產權，但為了應對全球性衛生危機，儘快結束這場疫情，美國決定支持豁免疫苗的知識產權。她說：「在疫情的非常情況下，需要非常的措施。」伊韋阿拉發表聲明回應美國的決定，指出「我們需要緊急應對Covid-19，因為天在看，世人正在死亡」。

以印度和南非為首的國家，多月來向世貿施壓，呼籲暫時撤銷對疫苗的知識產權保護，協助發展中國家加快生產疫苗。但建議一直受到生產疫苗的藥廠和其所在國家的激烈反對，堅稱專利並非提高疫苗產量的主要障礙，此舉甚至會助長假疫苗，打擊業界未來研發的動力。

印度和南非表示打算下周對原先建議提出修訂，加入新條文謀求達成妥協。伊韋阿拉歡迎兩國修訂建議，呼籲他們盡快把新建議放上談判桌，以便展開談判。

不過，德國已表明反對美國提出豁免疫苗的專利保護，表示產量的最大限制不是知識產權，而是提高生產力及確保疫苗質量。政府發言人說，保護知識產權是研發動力，必須維持。

瑞士政府認為豁免專利不能保證所有國家可迅速、公平和以可負擔價錢取得疫苗，美國的決定很重要，但不少問題仍有待解決。

美國藥廠輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）說，他反對美國豁免疫苗專利保護的決定，認為在其他國家建造新藥廠生產疫苗會有反效果，應集中力量增加現有廠房的產量。

路透社/法新社/《蘋果》資料室

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