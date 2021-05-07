日本旭川市14歲少女廣瀨爽彩今年2月離家失蹤，其後被發現在公園凍死，當局稱沒發現犯罪迹象，故懷疑是自殺。據報廣瀨生前曾受同儕欺凌，但當年處理投訴的旭川市教育委員會未有正視，被質疑間接釀成悲劇。旭川市長西川將人表示，已要求教育委員會重新調查欺凌事件；後者周四宣佈委任律師、臨床心理學家、社工和學者調查，本月稍後提交報告。

打機結識損友 強迫拍裸照

消息人士指，廣瀨爽彩自2019年4月起受欺凌，當時她只是剛讀中一，有次在公園遇見比她高兩級的女同學「A」，以及「A」的男友人「B」和讀另一間中學的男生「C」，各人經常在晚上相約玩手機遊戲《荒野行動》，卻逐漸演變成具性暴力性質的欺凌，其中「C」強迫廣瀨自拍裸照和自慰影片，其後以此作要脅，聯同「A」及「B」等要求廣瀨當眾自慰。

廣瀨爽彩懇求「A」等人停止欺凌不果，5月開始向母親表示「想死」，母親曾要求校方介入，但老師認為不涉欺凌，呼籲家長不必過慮。廣瀨6月疑不堪欺凌跳河自殺，其後獲救，此後教育委員會接手調查，但委員會向西川將人提交的報告卻指廣瀨不曾受欺凌，亦沒公開細節，警方則形容事件不涉人命和財物重大損失。

廣瀨2019年9月轉到另一間學校，但此前受欺凌的心理創傷未能平復，更開始產生自殺思想。廣瀨2月13日傍晚離家後不知所終，北海道警方同日已接獲報案，但至3月才高調尋人，直至3月23日在一個公園發現其屍體，當時廣瀨衣裝非常單薄，身體已冰冷。驗屍結果則顯示，她離家後不久已出現低溫症狀。

生前向友人稱「今天會死」

當局初步相信廣瀨爽彩並非他殺，但未肯定她是否自殺，不過她失蹤當日曾在通訊軟件LINE向多名友人提及有關自殺的訊息，包括「我決定了」、「我想我今天會死」、「我甚麼都做不到」、「對不起」等。氣象資料顯示，廣瀨離家當天氣溫只有零下17°C，一般人若沒穿厚衣只能支撐約3小時。

日本文部科學省數字顯示，去年全日本中小學錄得61.2萬宗欺凌個案，是歷來最高，更有479名學生自殺，大部分原因涉及疫情，但亦有6人因受欺凌而自殺。學童欺凌的對象大多是較弱勢或與他人不同的同儕，但有時聰明或有外國背景的學生也會被針對。

文部科學大臣萩生田光一要求全面徹查廣瀨爽彩的死，廣瀨的家屬則稱，對於女兒的死感到十分難過，希望能找出事件真相。日本傳媒指，廣瀨爽彩可能出現創傷後壓力症（PTSD）症狀，因此即使轉校後仍經常想起受欺凌的記憶，因而走上自殺不歸路，類似事件在愛知縣亦曾發生。

美聯社/日本《朝日新聞》/日本《週刊文春》

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