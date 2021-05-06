美國前天宣佈支持全球暫時放棄對COVID-19疫苗的專利，希望盡快擊退疫潮。世衞組織表示歡迎，但反對者擔心此安排會令中、俄漁人得利，製藥業界直言失望，是錯誤地簡化複雜問題，未有解決疫苗原材料、人手和實際知識與技能不足等等，最終或影響疫苗質量。

美國總統拜登前日被記者問到時，表示支持世貿組織暫停維護COVID-19疫苗知識產權的提案，隨後美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）就發表聲明宣佈有關決定，強調美國始終堅定保護知識產權，但特殊時期需要特殊措施，疫情嚴峻下，美國支持放棄疫苗專利。

世貿或要數月達共識

戴琪表示會跟世貿夥伴展開「文本協商」。鑑於世貿164個成員國都有否決權，要全體達到共識或要數個月。印度和南非早在去年10月發起放棄疫苗專利提案，爭取讓更多藥廠生產疫苗外，亦尋求療法、檢測工具、呼吸機、防護裝備及其他與COVID-19疫情相關產品的共享，但一直無法達致共識，就算如今美國支持，最終協議力度多半不強。

不過美國表態仍有重要性，世衞總幹事譚德塞就讚揚美國作出歷史性決定，會成為對抗疫情的里程碑。非洲疾控中心亦讚揚美國展現領導能力，「歷史會記下這項重大人道善行！」爭取在本土產疫苗的澳洲，總理莫里森更形容這是「天大的好消息」。俄羅斯總統普京也表示支持豁免疫苗專利。

但法國表明反對放棄專利，主張以捐助模式來幫助疫苗不足的窮國。歐盟委員會主席馮德萊恩昨天回應，不情不願地表示歐盟「準備好參與美國支持的建議」，但強調增加全球供應量是歐洲優先考慮事項，暗批美英限制疫苗出口的措施。

假疫苗恐大量湧現

要暫棄疫苗專利，製藥業自然反彈最大。業界早已指出這猶如把寶貴技術拱手送給中國和俄羅斯，亦擔心假疫苗問題更嚴重。業界確信，開放專利無法增加全球疫苗供應，把技術轉移給未必嚴格控制品質安全的業者，後果更難以預料。

在美國公佈支持暫棄專利後，國際製藥商組織「藥物製造商協會國際聯合會」（IFPMA）直言失望，指疫苗不足是複雜問題，放棄專利保護是簡單卻錯誤的解決方法，各國政府該專注消除貿易障礙、「供應鏈瓶頸和疫苗原物料短缺的問題」才是。生物技術界游說組織「生物技術創新機構」（BIO）總裁麥克默里—希思直言：「只把配方給有需要的國家，卻沒有材料、防護和足夠人手，對急欲獲得疫苗的人並無助益。」

生物技術分析員余米高指出，發展中國家疫苗不夠，主因非專利而是疫苗原料不足、生產技術和品質控制問題，尤其是原材料、小瓶、瓶塞及其他物料需時生產供應有限，且莫德納、輝瑞等早跟廠家協議長時間大批購入。

美聯社/路透社