中國周四宣佈無限期暫停中澳戰略經濟對話機制，兩國經貿關係勢再倒退。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示對中方決定感失望，但仍然期望與中國對話化解分歧，強調兩國商業來往受阻只會兩敗俱傷。

特漢周五接受澳洲傳媒訪問，指出澳洲與中國的經貿來往屬互惠互利，中國數以百萬計人口藉此脫貧，澳洲人的生活質素亦提高，希望兩國可再對話。特漢又提到，澳洲此前撤回兩項維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議，重申做法並非針對中國，而是澳洲聯邦政府需確保外交政策由聯邦政府全權控制，而其他國家同樣受這方針影響。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，澳洲與中國的經濟對話非常有價值，澳洲已清晰表明願意及有能力參與現行的戰略經濟對話，故決定權在中國手上。

專家斥北京不守信 「看看中英聯合聲明」

澳洲戰略政策研究所國防研究總監休布里奇（Michael Shoebridge）形容，中國從不遵守貿易協定和國際條約，「看看它怎樣撕毀《中英聯合聲明》」，中國這次暫停與澳洲的經濟對話，實質上是對誠信的攻擊，並企圖以貿易手段迫使澳洲屈服，認為這次行動由北京中央政府直接主導。

不過休布里奇警告，中國恫嚇澳洲的策略或不會奏效，指七大工業國組織（G7）剛剛才舉行外長級會議，下月更舉行實體峯會，中國這時在經濟上壓制澳洲，或會激起G7聯手反擊，對中國是適得其反。

軍事策略師薩拉（Tyson Sara）則稱，疫情本已導致各國領袖溝通的私下渠道暫停，中國還屢屢對其他國家採用「強硬語言」，這次宣佈暫停中澳經濟戰略對話也是凸顯中國的「強硬語言」對話模式。

澳洲SBS電視台/澳洲天空新聞

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