美國SpaceX太空船「飛龍號」周日（2日）成功搭載太空人由國際太空站返回地球，4位完成任務的美國太空總署（NASA）太空人格洛弗、霍普金斯、沃克及日籍太空人野口聰一，周四（6日）談及返回地球及降落在海上的感覺，以及對乘坐SpaceX太空船的看法。

格洛弗（Victor Glover）憶述回地球時的感覺︰「有一刻，我對自己説，呼吸。吸氣，因為我感到很重，我就好像那些卡通片當他們感受到地心吸力，你的臉部就塌陷下來。」

今次是SpaceX太空船首次常規任務，載太空人上國際太空站再接他們回地球。格洛弗表示︰「我曾經預計會充滿變化和很具挑戰性，實際上比我預期的少，整體而言是樂在其中。」他認為今次發射升空和重返地球是獨特的體驗。

水上降落 較傳統着陸感覺較輕柔

比起以往在地面着陸，SpaceX太空船今次是利用降落傘在海上降落。沃克（Shannon Walker）形容很有趣，「因為我們當中沒有人真的知道會預計甚麼，但從我立場而言，我會說（海上降落）比起在地面着陸，感覺有一點輕柔。降落傘所花的時間較聯合號短」。

越來越多企業積極發展太空旅遊，亞馬遜創辦人貝索斯的太空公司藍色起源，亦計劃今年7月20日進行首次軌道太空旅遊。太空人霍普金斯（Mike Hopkins）相信，太空旅遊的旅客將會有能力處理重返地球崎嶇的路程。他認為他們接受離心機訓練後，將不會完全罕見。

日籍太空人野口聰一則表示此次着陸很順暢，感覺很好，而且「影響非常非常小，恰好在濺落海後。我們感受到波浪，我們回到水行星（地球）」。

法新社

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