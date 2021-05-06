巴西警方周四在里約熱內盧一處貧民窟突擊一個毒販集團，期間與疑犯爆發激烈槍戰，至少24名疑犯和一名警員死亡。

根據當地電視台拍得的片段，警方在雅卡雷吉紐(Jacarezinho)棚屋區緝捕毒販時，一些配備重型槍械的疑犯跳越一個又一個天台逃走，而一架警方直升機則在上空盤旋。由於爆發槍戰，附近地鐵線要暫停服務。

雅卡雷吉紐是里約人口最多的棚屋區，約住有4萬名居民，由巴西最大犯罪集團Comando Vermelho控制。警方相信該區是該集團其中一個巢穴。

警方的聲明說，周四的行動是要調查毒販集團招攬青少年騎劫火車及進行其他犯罪活動的案件，毒販「像軍人組織，配備步槍、手槍、手榴彈、避彈衣、迷彩戰服及其他軍方物資等裝備」。

當地一間大學的公共安全研究所的所長說，警方今次行動，是該市近年死傷人數最多的突擊行動之一。巴西最高法院去年曾下令警方在疫情期間暫停突擊罪犯行動，除非極之例外情況。在今年首季，里約警方每日平均擊斃超過5人，是開始發放有關數字的20多年以來，死亡人數最多的首季。

美聯社

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