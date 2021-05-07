香港區域法院周四裁定前香港眾志秘書長黃之鋒、區議員岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴因去年6月4日參與未經批准集結，分別判監4至10個月。美國國務卿布林肯周五強調，美國支持香港人民，不接受社運人士因出席六四悼念活動而被判罪，要求立刻釋放所有以非暴力方式行使自由權利的人。

多間英美傳媒亦報道六四集會案判刑，美國有線新聞網絡（CNN）指，這是1990年香港首次舉行六四燭光晚會以來，首批知名社運人士因參與六四集會而被判囚。CNN指出，香港是中國治下唯一能夠每年舉辦大型六四紀念活動的地方，由於中國大陸至今仍拒絕討論六四，香港的悼念活動被視為象徵香港高度自治，也是政治自由的測試。CNN指去年警方以防疫為由首次禁止六四晚會，但當晚仍有大批民眾在維園和平集會，而支聯會早前公佈，今年的六四晚會申請同遭當局以疫情為由否決。

《衞報》：去年六四集會大致和平

英國《衞報》則指，社運界多名重要人物已被捕以至被囚，其中黃之鋒本已因「6.21」包圍警總案及「10.1」案被判囚17.5個月，如今再因六四案被判囚10個月。《衞報》指出去年六四當晚全港各地合共有數以萬計市民點起燭光，維園的人群則較以往少，整晚過程和平，只有一處地點（旺角）曾發生小型衝突。

布林肯否認美中冷戰在即：不想標籤關係

布林肯較早前接受英國《金融時報》訪問時，否認美國正與中國進入冷戰，形容美國與不同國家有複雜關係，中國也是當中之一，故他不想標籤這些關係。布林肯稱，美國不想冷戰重臨，亦無意要別國歸邊，美國不認為其他國家需要與中國中斷或結束經濟來往，會採取正確策略。

法新社/美國有線新聞網絡/英國《衞報》

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