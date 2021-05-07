（北美通訊）加州上月中開始放寬限聚令，只要出示疫苗接種證明將可獲准出席婚禮、研討會、音樂會或觀賞戲劇，無需維持社交距離。聖華金縣（San Joaquin）一間酒吧乘勢出售假疫苗針卡，加州酒精飲品管制局（California Department of Alcoholic Beverage Control）放蛇搜集足夠證據後，拘捕了該酒吧老闆。

被捕酒吧老闆安德遜（Todd Anderson），59歲，被控偽造醫療紀錄、偽造官方印章、多項身份盜竊以及擁有一把未註冊槍械。當局亦有意起訴酒吧另一名員工。酒吧目前繼續營業，但是當局不排除會吊銷酒吧的牌照。

涉事酒吧名為Old Corner Saloon，位於人口只有941人的小鎮克萊門茨（Clements）。當地警方接到線報指酒吧製造並出售假疫苗針卡後，將案件轉介加州酒精飲品管制局。管制局於是派出特別行組臥底探員，上月多次在酒吧內以20美元購買到假針卡，同時亦目擊到酒吧將針卡出售予其他人。在搜集到足夠證據後，作出拘捕。行動中發現有多張未填寫的疫苗針卡﹑覆膜機，層壓板和其他幾張已完成的假卡，相信會用作出售用途。

聖華金縣地方檢察官薩拉扎（Tori Verber Salazar）表示，在疫情期間，出售假的疫苗針卡是公然無視公共衞生的行為。分發﹑偽造或購買偽造的疫苗卡實屬違法，並危害自己和身邊的人。聯邦調查局（FBI）上月亦發現網上有人兜售假針卡，重申出售或購買假疫苗針卡，屬聯邦欺詐犯罪，並呼籲民眾在接種疫苗後，不要將針卡拍照並上傳到社交媒體。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）