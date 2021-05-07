中國和澳洲近年分別積極開發南極，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）近日發表報告，警告澳洲計劃在南極戴維斯考察站（Davis Station）附近興建跑道，可能使中國有機會推進在中山站的同類計劃，改變《南極條約》對開發南極的嚴格限制，中山站一旦興建機場，也會造成地緣政治和國防隱憂。

報告指，澳洲長期自詡為《南極條約》領導者，2018年宣佈有意在戴維斯站附近興建一條2.6公里的跑道。若成事將是南極洲首條混凝土跑道，也是島上最大型基建，足以讓大如波音787客機或波音C-17軍用運輸機降落；且與現時南極只限夏季適用的跑道有別，新跑道將可全年使用，但遭外界憂慮會破壞環境。澳洲政府料於下月的南極條約會議上，公佈跑道計劃進展，明年對是否興建跑道有最終決定。

中國以平衡之名推動發展

中國2018年亦曾宣佈計劃在南極中山站附近，興建可全年讓飛機升降的機場。洛伊國際政策研究所的報告指出，中國2017年已開始推動「平衡南極保育與發展」的論述，試圖把南極條約體系的重心，由保護南極變成可持續發展。假若澳洲運用《環保與生物多樣性對話法案》（EPBC）等本適用於澳洲本土環保事務的法案，作為在南極興建機場的法律基礎，恐怕無法反制中國，反而會同時替中山站機場開路。而中山站機場的建設將會無可否認在地緣政治和安全方面對澳洲造成實質隱憂。

近期中國與澳洲亦在多方面存在矛盾，澳洲政府上月底宣佈取消兩項維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議，遭中方批評為冷戰思維，澳洲國防部亦正重新審查中國嵐橋集團租借達爾文港的99年租約。支持澳洲興建跑道的聲音認為，若澳洲放棄興建南極跑道，將使中國填補唯一空缺。

跑道料助擁有國主張南極權益

澳洲迪肯大學戰略研究課程講師布坎南（Elizabeth Buchanan）形容，南極跑道方案涉及戰略競爭、旅遊、經濟利益、大國政治、環保等不同因素；塔斯曼尼亞大學法律與公共政策高級講師雅博爾（Julia Jabour）表示，南極跑道涉及重大政治因素，當一個國家可全年向南極輸送物資，這種強大的物流優勢將有助該國主張南極權益。

澳洲主張擁有南極洲42%主權，亦在南極條約體系擔任領導角色，報告警告一旦澳洲主動破壞南極生態，將使澳洲失去領導南極條約的公信力。報告建議澳洲應先改善涉及南極地區的本地環保法例，確保開發南極時可顧及南極的特殊生態，並尋求國際認可，才能長遠確保澳洲在南極的領導地位。

英國《泰晤士報》／澳洲洛伊國際政策研究所

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