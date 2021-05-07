歐盟食品監管機構周四（6日）表示，代號E171的食品色素有致癌風險，而且無法訂立每日攝取上限，因此不再列作安全使用。歐盟將於本月討論是否全面禁用這種人造色素。

E171含有二氧化鈦（Titanium dioxide）的納米分子，一般作為食品色素，添加在糖果、香口膠、白色調味料和蛋糕糖衣等，常見於烘培、湯羹、三明治醬和嬰幼兒調味料。但自去年1月起，法國以健康疑慮為由，已暫停使用。

縱通過進食的吸收量低 但可在人體累積

歐洲食品安全局（European Food Safety Authority，EFSA）發聲明表示，根據過千項新科學研究得出，無法排除二氧化鈦可引致基因毒性（Genotoxicity）。基因毒性是指某種化學物質破壞DNA的能力，常被視為潛在致癌風險。聲明指，雖然二氧化鈦通過進食的吸收量低，但可在體內累積，而且無法訂出每日攝取上限。

EFSA食品添加劑專家小組組長尤尼斯（Maged Younes）指出，考慮到現時所有可用的科學研究及數據，「專家小組總結出二氧化鈦不可視作安全用於食品添加劑」。

歐盟衞生事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）在Twitter表示，基於EFSA最新建議，將會提議在歐盟禁用，本月與各成員國展開討論。英國食物標準局（Food Standards Agency）發言人亦回應稱，獨立委員會將仔細審查EFSA的有關建議後，再向當局提供意見。

法新社／英國《衞報》

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