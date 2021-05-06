微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）周一宣佈結束27年婚姻關係，鮑林格林州立大學社會學系主任布朗（Susan L. Brown）在全國廣播公司撰寫文章，談論美國更多中老年人離婚的現象，指50歲以上人士離婚率平均每年升0.5至1%，這與中年經歷重大生活轉變，以及人們更接受離婚有關。

布朗與其他研究員探討更多中老年人離婚的現象，並提出「灰離婚」（gray divorce）這個術語。在1990年至2010年間，50歲以上人士的離婚率增加一倍，而且之後平均每年升0.5至1%，之後一直高企。在上一代，50歲以上人士的離婚率只有不足10%，但現時美國每4名離婚人士當中，就有超過1人是逾50歲。

布朗表示，中年代表經歷一些重大的生活轉變，人們步向退休，子女長大後搬離家庭，兩人不再為工作及照顧子女忙碌及煩惱，夫妻或會感到雙方已失去共通點，「灰離婚」通常不是單一事件導致，而是累積下來的結果。

婚姻成功定義隨年代改變

布朗指婚姻能否成功視乎夫妻雙方能否從中獲得個人滿足。在數十年前，婚姻成功視乎夫妻是否各自做好角色，個人幸福很多時比較次要。時至今天，好配偶的定義在於兩人之間如何溝通，好妻子不只是做家務及養育孩子，還要為家庭帶來更多經濟貢獻；好丈夫不只是賺錢養家，還要分擔家務及為家庭投入更多時間與感情。婚姻不再單純是一場經濟買賣或育兒避風港，而是一種真正的伙伴關係，配偶要是最好的朋友。

評論指現時中年夫妻的婚姻質素已不及以往，人們似乎對婚姻期望過高，尤其圍繞性別角色分工的問題，當人們對婚姻不滿意，就會增加離婚風險。此外，以前很多夫妻都會強行維持婚姻關係，因為分居往往被視為恥辱，甚至不相信離婚是一個好選擇。但隨社會轉變，女性在經濟上更獨立，所以更有能力離婚。

中老年人比年輕人更易接受離婚

布朗與阿巴拉契亞州立大學的賴特（Matthew Wright）發現，當今50歲以上人士比年輕人更易接受離婚，接近2/3人同意如果未能解決問題，離婚是最好的處理方式，只有不足一半年輕人有此想法。另外，再婚夫婦的「灰離婚」率比首段婚姻夫婦的離婚率高約2.5倍。

布朗指部份夫婦即使不開心也不願離婚，或許是基於宗教原因，或許是擔心破壞家庭及導致繼親家庭，但對再婚人士而言，他們相信離婚後也可如常生活。他又稱人們比以前更長壽，部份認為沒需要花更長時間與不再愛的伴侶相處，他們拒絕婚姻所帶來的局限，主張獨立和自主。

美國全國廣播公司

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