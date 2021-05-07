美國總統拜登預料快將公佈對華策略。鑑於近期中國解放軍持續派軍機擾台，美國政界促請華府對台灣確立防衞保證的聲音有所增多，預計拜登就台灣問題的取態將成為焦點。參考白宮官員近期言論，拜登似乎傾向暫不改變美國對台現行政策。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周出席參議院聽證會時，表明修訂對台政策將令中國認為美國有意破壞穩定，進一步加深北京對「美國遏止中國崛起」的觀感，恐令中國在世界各地更積極地打擊美國利益。海恩斯同時指，改變台灣政策可能使台灣自行宣佈獨立，並提到中國打壓香港的行為，都使台灣對統獨問題的取態趨於強硬。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則稱，白宮會繼續過去數十年兩黨共識下的對台政策，反對單方面改變台海現狀，並有就此與中國及台灣當局溝通。

智庫稱是時候轉變 促對台明確承諾

近期北京對台動作增多，使美軍憂慮中方可能突然發動攻擊。時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月曾警告，解放軍可能在6年內攻台；其繼任人阿奎利諾（John Aquilino）不久後指，需要跟防長奧斯汀討論對台政策改變的利弊。

美國政界同樣開始有聲音質疑是否仍要保持「戰略模糊」，美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Richard Haass）形容，美國是時候轉向「戰略清晰」，明確表示會對北京侵台作出回應。芝加哥全球事務委員會研究員勒韋（Michele Lowe）指出，美國目前對中方訊號模糊，加上過去數年華府高舉「美國優先」，將令人懷疑美國對區內的承諾，敦促拜登作出更清晰表態。

美國1979年與台北斷交，轉跟北京建交，此後的《台灣關係法》及對台六項保證至今仍為華府對台基本方針，其中《台灣關係法》列明美國將協助台灣建立自我防衞能力。然而美國同時對台海採取「戰略模糊」態度，拒絕承諾美軍在台灣受攻擊時介入，被指是避免觸怒北京，同時阻止台灣自行宣佈獨立。

法參院通過支持台灣參與國際組織

另一方面，法國參議院周四以304票贊成、0票反對、19票棄權的大比數，通過「台灣參與國際組織工作法案」。這項無約束力議案表明支持台灣參加世界衞生大會、國際民航組織大會、《聯合國氣候變化公約》及國際刑警等組織，多名議員提到台灣抗疫取得成果，期望台灣能分享經驗。不過法新社分析指，這表決結果可能使北京不滿。

法新社/法國國際廣播電台

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