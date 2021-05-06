英國男子本古伊特（Omar Benguit）被指在2002年，於南部城鎮伯恩茅斯用刀殺害當時26歲的韓裔女子辛宗玉（Jong-Ok Shin，音譯），經兩次上訴後仍罪名成立，服刑至今。本古伊特多年來堅稱自己是無辜，部分證人亦表示當初曾作假口供，英國廣播公司（BBC）近日發現當年現場附近的閉路電視片段，顯示本古伊特或有不在場證據，只是即使他成功脫罪，亦已白白承受近20年冤獄，其代表律師形容整件事凸顯司法失誤。

被告有60次案底

案發於2002年8月22日，辛宗玉臨終前將自己記得的一切向警方說，事發當晚與友人夜蒲後獨自步行回家，之後一名蒙面男子從背後用刀刺她。控方關鍵證人「BB」（化名）口供指，本古伊特及另外兩名男子當晚強迫她接載3人坐順風車，當各人看見辛宗玉後不久，本古伊特等人便跳車，邀請女方陪伴他們出席派對，辛宗玉當面拒絕後，本古伊特隨即以刀刺死她，其後再登車，逃到販毒地點清洗血迹。

本古伊特有吸食海洛英習慣，曾有60次刑事案底，包括在一宗持刀傷人案罪成。儘管無論是兇案現場的閉路電視鏡頭還是驗屍結果，都無法證實本古伊特案發時在場，但因人證確鑿，本古伊特在2005年和2014年兩度上訴均失敗告終。

本古伊特的家人埃米（Amie Beneguit）一直尋求為弟弟翻案，她表示自己在本古伊特案後遭鄰居排擠，形容鄰居「不想跟捲入謀殺和毒品案的人打交道」，最後被迫搬家。埃米展示大量本古伊特案的證據，期望找回本古伊特清白的蛛絲螞迹，但警方指翻案理據不足。

新片段或顯證人口供矛盾

BBC記者蒙羅（Bronagh Munro）近期翻看現場附近的閉路電視片段，顯示本古伊特當晚約8時多曾在案發地點附近的沙敏斯特路（Charminster Road）出現、同一晚10時多身處市中心一間酒吧內，凌晨3時16分一個外形與本古伊特極相似的背影又再次在沙敏斯特路出現。根據辛宗玉死亡時間為凌晨2時50分推算，本古伊特凌晨3時16分時應仍在販毒地點清潔，而非在逾一公里外的街頭散步。

BBC一套有關本古伊特的特輯更指，本古伊特的證人承認自己有毒癮，只因「感到被迫」才出庭指證本古伊特。多名證人受訪時透露，警方早已斷定本古伊特有罪，召證人蒐證時亦只是要求證人說出警方想要的案情版本，最少5名控方證人承認當初在庭上作假見證。其中一名承認說謊的證人梅耶斯（Leanne Meyers）稱，當時警方早已寫好口供草稿，要她照本宣讀，不過BB則繼續堅持其證據，形容她雖然曾經吸毒，但口供沒有錯，「我100%肯定他是有罪」。

倘認罪明年已可假釋

本古伊特只要在獄中表達悔意，明年便可申請假釋出獄，但本古伊特堅稱自己清白，表明不會認罪換取提前獲釋，已向法院提出再上訴。本古伊特的代表律師詹森（Des Jenson）表示，案中多名證人已收回證供，形容這些證供根本並非出自證人本身，屬於司法誤判。負責BBC調查報道的記者蒙羅亦指，對警方未有向本古伊特展示當年所有閉唁電視片段感難以置信。

警方未有接受BBC訪問，但發聲明回應指，辛宗玉案已經過全面、詳細和複雜的調查，被告兩次上訴亦被駁回，是否再次接受上訴則是司法機構的事務，警方會依照相關部門指示，按程序作出調查。

英國廣播公司/英國《每日郵報》

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