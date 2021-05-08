英國皇室作出善意舉動，公開祝賀哈里兒子阿奇兩歲生日，卻遇上沒有最新圖片發佈的尷尬情況。英國傳媒報道，其實在哈里和妻子梅根與皇室關係不佳的情況下，阿奇甚至與家人見面，身為祖父的皇儲查理斯亦只見過阿奇兩次，劍橋公爵威廉夫婦與阿奇見面的次數亦是「一隻手數完」。

皇室手頭只有阿奇舊照

白金漢宮、克拉倫斯宮以及肯辛頓宮一同公開祝賀阿奇兩歲生日快樂，被形容是重要舉動，顯示皇室仍有心想改善雙方關係。不過有皇室工作人員表示，他們在社交網發文時遇到尷尬情況，就是手頭上根本沒有阿奇的近照，結果只能配以他出生後以及洗禮後的舊照片。

英國傳媒透露，自阿奇出生後，只見過祖父查理斯兩次，而威廉夫婦與阿奇見面的次數亦「一隻手數完」，跟佐治、夏洛特和路易等堂兄姐更加只見過一次。消息人士指︰「事實上，在阿奇出生後以及舉家離開英國前，哈里的家人見他的次數真的一隻手數完，十分令人傷感。」

離英前少參與家庭聚會活動

梅根誕下阿奇後數個月，夫婦二人都甚少離家外出，其間曾搭私人飛機前往西班牙和法國度假，但拒絕到蘇格蘭參加皇室成員的年度聚會，然後就前往加拿大以及美國居住。

疫情嚴重亦影響了阿奇跟父母回英與家人見面的機會，哈里上月也只是隻身返英出席菲臘親王的喪禮。消息人士指這個情況不能怪責哈里夫婦，據報他本來打算每個月都回英國一次，但由於疫情等原因只好改為與女皇等人視像通話。

消息人士說︰「當哈里一家已不是擔任公職的皇室成員時，白金漢宮和其他皇室成員公開發佈（祝賀）貼文，很明顯他們已盡了力，去嘗試保持與維護與哈里梅根的關係，儘管雙方關係是如此的脆弱。」

英國《每日郵報》

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