涉嫌本周二在美國三藩市街頭巴士站用刀斬傷兩名亞裔老婦的一名男子，原定周五提訊，但他拒絕離開監房到法庭，令審訊被迫押後至下周一。

54歲被告湯普森（Patrick Thompson），有精神病記錄，被控意圖謀殺及以致命武器傷人罪名，若罪成，可被判終身監禁。檢控官布丹(Chesa Boudin)一直主張以「修復式司法」(即以「社會衝突」觀點來解決犯罪事件)代替大規模監禁來處理刑事案件，備受各界批評。他堅持由自己擔任主控，三藩市警員公會形容這是「政治噱頭」。

公會主席說：「本案受害人及其家屬今日應由一位更有經驗的刑事暴力案檢控官代表出庭，而非由一位沒有任何檢控罪案經驗的刑事案辯護律師代表。」

一名目擊證人向傳媒說，在事發當天，湯普森持著一把有爪的「大刀」在市場街（Market Street）流連，在毫無先兆下，突然襲擊兩名在巴士站等巴士的亞裔女子。檢控官辦公室說，一名女子被刺中肺部重傷，須接受手術，另一名女子被刀砍中後，須在醫院把刀拔出。疑兇事後若無其事離開現場，警方兩小時後拘捕湯普森，不排除是仇恨罪案。

當局表示兩名受害人可望不會有性命危險，但最初沒有公佈她們的身份。其中一名受害人的孫女事後指出，她的85歲祖母是其中一名受害人，名叫應翠芳(Chui Fong Eng，音譯)，右臂被刺中，刀鋒傷及胸部，接受手術後已在康復中。家人在網頁中籌到98000美元(約76萬港元)作醫藥費。

美聯社

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