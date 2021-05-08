美國南卡羅來納州發生挾持校巴案，過程卻峯迴路轉。23歲陸軍新兵科拉佐（Jovan Collazo）周四疑因太想家逃出軍營，並以軍中取得的M4步槍挾持載有18名小學生的校巴。不過車上的小學生過了一會便不斷開口提問，科拉佐不勝煩擾，怒趕所有人下車，後來因不懂駕駛校巴，駕駛約3公里後便棄車，最終被捕。事件中無人受傷，科拉佐面臨綁架、持械行劫等20多項控罪。

科拉佐來自新澤西州，剛剛入伍不久，正在傑克遜堡（Fort Jackson）基地接受第3周訓練。他周四上午約7時突然跳過鐵絲網逃出軍營，他當時仍身穿軍服，逃跑時還順手帶走一支沒上彈的M4步槍。他走到附近的77號州際公路，試圖截停路過的汽車不果，繼而走到一個校巴站闖上正接載學童的校巴。

小學生不斷問「我們會去哪裏？」

科拉佐上車後以槍口指嚇司機開車，載他前往最近的城鎮，強調無意傷害學生。校巴開車後駛了約1.5公里，被挾持的小學生除致電父母外，部份人開始不斷問科拉佐問題，包括問：「我們會去哪裏？」，又問科拉佐會不會傷害他們。科拉佐不堪煩擾，叫一眾學生和司機都下車，然後嘗試開走校巴。

然而他不太懂操控龐大的校巴，不一會便下車順着公路步行，棄車時還留下步槍在車內。科拉佐起初挨家逐戶詢問有否居民可載他離開或借他衣物更換，不久後被警員發現及拘捕。

警讚揚司機冷靜

當地校區負責人戴維斯（Baron Davis）形容，事件可以變成極嚴重的悲劇，坦言獲悉校巴被挾持時極為驚恐，「我人生中從沒那麼害怕過」。事發地里奇蘭（Richland）縣警察局長洛特（Leon Lott）則讚揚校巴司機表現冷靜，「你要想像一下他們當時正面對死亡恐懼」。

傑克遜堡基地指揮官為事件道歉，承認需要負責，並感謝警方行動迅速。科拉佐被控19項綁架罪，以及持械行劫、挾持汽車、持槍指嚇他人、在暴力罪行中持械等罪。

英國《每日郵報》/美聯社

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