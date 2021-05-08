（北美通訊）相對於其他省分，卑詩省對疫情的公開資料向來不足。據《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）取得的卑詩省疾病控制中心（BCCDC）的洩漏報告顯示，當中的詳細數據是所公開的四倍，顯示省府故意向公眾隱瞞疫情資訊。

有關內部報告，每份多達45頁，內容是疾控中心每周所公佈的四倍。當中深入研究了省內每個鄰社的感染個案和疫苗接種情況，並按不同關注項目作詳細分類。不少是學者和研究人員長期以來要求當局公開，但疾控中心至今仍然拒絕公佈的資料。例如按不同年齡組別計算的接種疫苗數據，這些在卑詩省COVID-19建模小組（COVID-19 Modeling Group）最新報告中，形容為重大「數據缺失」的資料。

加拿大150研究首席（Canada 150 Research Chair）、數據建模專家格林（Caroline Colijn）指出，資料越詳細越有助了解疫情影響中的不平等現象，以及影響到公共衞生應如何應對。例如安大略省的科學圖表就可以說明，當疫苗未送達疫情最嚴重社區所產生的變化。數據充足才能反映真實情況。

卑詩大學理論與實驗研究、加拿大研究首席奧托（Sarah Otto）指出，讓公眾知道更多細分數據，就更能掌握到他們日常生活中會受到感染的風險。「你可以想像宗教領袖知道所屬社區內無人接種疫苗時，就會對信徒作出呼籲。」

她表示，理解當局不想公開一些數據是避免訊息混亂，或引起恐慌。但嚴格控制資訊，只會適得其反。格林表示同意，因為公眾必須信賴衞生當局的決定，但現在連衞生專家都認為有必要公開更多資料，情況是令人憂慮的。

《溫哥華太陽報》以電郵向卑詩省疾病控制中心提出多項問題，但中心至今未有回覆。

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