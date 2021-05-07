日本東京都和大阪府等地COVID-19疫情未見明顯改善，當局昨日宣佈延長這些地方的緊急事態宣言20日，至本月31日。

受影響的除了原本東京都、大阪府、兵庫縣和京都府，還追加了愛知縣和福岡縣。這些地方的酒吧、餐廳、卡拉OK房和賣酒的地方要繼續停業，民眾要避免不必要出行，但百貨公司允許有限度營業。首相菅義偉表示，政府曾期待短時間和強力的緊急事態能遏止第四波疫情，但東京和大阪等地新症數量持續高企，故要延長宣言。

東奧恐受阻

日本疫情反覆，疫苗計劃進度緩慢相信是原因之一。政府至今共進口了2,800萬劑輝瑞疫苗，但因運輸和人手問題，現只用了15%。當局料最快本月20日批准使用莫德納和阿斯利康疫苗，以增加供應，惟怕是接種計劃追不上龐大貨量。

這次緊急事態延至東京奧運開幕前不足兩個月，也令人擔心安排會受阻，曾表示希望到廣島觀看聖火傳遞的國際奧委會（IOC）主席巴赫也因此難成行。東京奧組委主席橋本聖子表示將密切觀察疫情，要到6月才決定奧運觀眾的安排。美國藥廠輝瑞則答應向奧運選手和職員免費提供疫苗，IOC表示不會強制選手和職員打針，只期待有「可觀數目」的人在開幕前完成接種。

雖然各方正努力協助東奧在疫下舉行，但日本不少民眾始終認為不應在這非常時期舉辦大型運動會，短短兩日就有18.7萬人參與網上聯署表示反對，逼近目標20萬人。

路透社/法新社/美聯社