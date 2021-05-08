微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）決定離婚，雖然兩人發表的聲明看似和平分手，但有美媒指離婚原來醞釀多時，並計劃租下私人小島避過傳媒追訪。蓋茨也被指數年前結識了富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），梅琳達當時已大表不悅，並警告蓋茨要遠離對方。

美國娛樂新聞網TMZ引述消息指，蓋茨和梅琳達早在今年3月已計劃如何對外公佈離婚決定，而計劃包括梅琳達租下中美洲島國格林納達（Grenada）一個私人小島，讓一家人避開傳媒追訪，但不會讓蓋茨登島。

消息：兩人並非和平分開

消息人士更指蓋茨與梅琳達離婚並非和平分手，當中充滿了尖酸刻薄的對罵，而家中各人都站在梅琳達一邊，甚至對蓋茨感不滿和憤怒，因此拒絕跟蓋茨一同在小島避世。

另據雜誌《People》取得的法庭文件，梅琳達在離婚申請書指婚姻「無法挽回」（irretrievably broken）；文件亦顯示，蓋茨跟梅琳達並沒有簽署婚前協議，但會根據分居協議分配資產。TMZ指從公佈離婚之後，蓋茨迅速向梅琳達轉移資產，反映此事已籌備數個月。

除了資產分配，蓋茨與梅琳達的決裂原因亦是外界關注，傳媒發現在紅顏知己溫布萊德（Ann Winblad）和華裔翻譯員王喆（Zhe “Shelly” Wang）以外，可能尚有其他導致不和的導火線，就是跟前年身故的著名富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）扯上關係。

《紐約時報》報道，蓋茨2011年在曼哈頓的社交場合認識愛潑斯坦，之後兩年多次見面，包括2013年坐上被外界揶揄為「Lolita Express」的愛潑斯坦私人飛機，往佛羅里達州私人小島共聚。

雖然蓋茨跟愛潑斯坦劃清界線，明言跟對方沒有任何友誼式商業聯繫，但美國網媒《野獸日報》（The Daily Beast）引述消息人士指，據報梅琳達對蓋茨跟愛潑斯坦見面感憤怒，事後也受此事困擾，又曾經向友人表明不希望與愛潑斯坦有任何瓜葛。

美國霍士新聞／娛樂新聞網TMZ／網媒《 Daily Beast》／英國《獨立報》

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