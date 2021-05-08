國際特赦組織周五宣佈恢復在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的良心犯身份，並為早前剝奪其身份道歉。

納瓦爾尼去年被人以神經毒劑下毒後被送後德國治療，今年初回國後立即被拘捕，被國際特赦組織承認為良心犯，2月卻宣佈因納瓦爾尼於2000年代曾發表的民族主義言論，而不會再視他為良心犯。該組織幹事指，海外「有組織的宣傳活動」突顯他的反移民論調，判斷其言論達至「仇恨言論」的水平後，改變對他的定性。

國際特赦組織有管理層2月時曾收到冒認納瓦爾尼盟友沃爾科夫的惡搞電話，在對話中坦承改變納瓦爾尼的身份「或弊大於利」。沃爾科夫早前指該組織在調查過如何受到俄羅斯的假資訊影響後，態度就會180度轉變，「他們不只會恢復他的身份，更會表示深切反省。」

該組織終在周五發聲明指，「國際特赦組織作出了錯誤的決定」，又指俄當局利用該決定進一步侵犯納瓦爾尼的權利，「我們對於事件對納瓦爾尼個人造成的負面影響道歉……國際特赦組織積極致力對抗不公議和壓迫。俄羅斯政權正迫使納瓦爾尼慢性死亡。這必需立即停止。」

英國《泰晤士報》

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