耶路撒冷以巴警民衝突至少184人傷

耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）周五爆發以色警民衝突，據報巴勒斯坦青年投擲石頭和煙花，以色列警方還擊，向他們發射橡膠子彈及閃光彈。衝突造成至少178名巴勒斯坦人與6名警員受傷。

當地數以千計巴勒斯坦人不滿將被逐出家園，晚上聚集在作為伊斯蘭第3大聖地的阿克薩清真寺抗議，但跟以色列防暴警察爆發衝突。

在穆斯林齋戒月期間，耶路撒冷與約旦河西岸佔領區的緊張局勢升溫。東耶路撒冷的希克賈拉（Sheikh Jarrah）有許多巴勒斯坦家庭長時間面對訴訟，可能遭以色列驅逐。

美國與聯合國呼籲雙方冷靜與克制，歐盟及約旦等也為巴勒斯坦家庭可能遭驅逐一事提出警告。

南韓逾9成擬在日本排核污水後減買海鮮

日本宣佈兩年後把冷卻福島核電站的核污水排入大海，引起鄰國關注。韓聯社引述民調指，已有超過9成南韓人會減少購買海鮮。

當地消費者權益組織「消費者市民組織」在上月底進行消費者調查，結果顯示有63.2%受訪者會減少購買海鮮，36.2%人表示沒有變化。但在回應日本排放核污水對他們購買海鮮的影響時，有91.2%人回答將減少消費。

此外，69.6%受訪者認為不夠信任日本海鮮的安全管理；至於政策上如何保障海鮮安全，54.4%人認為要「禁止進口所有日產海鮮」，27.8%人主張「加強對日產海鮮的輻射檢查和管理」；有6.4%人認為「加強海鮮原產地管理」。

報道引述分析指，南韓消費者對日產海鮮安全性的擔憂開始升溫，料消費會逐步減少。

中央社／韓聯社

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