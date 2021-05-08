羅馬尼亞官方指，正調查一宗大型棕熊被非法獵殺的案件，懷疑涉案者是列支敦士登（Liechtenstein）一名王子。

官方指棲息在保護區深處、歐洲其中一隻大體型的17歲受保護棕熊「Arthur」3月遭獵殺，而涉嫌者犯案的是列支敦士登君主漢斯亞當二世（Prince Hans-Adam II ）的外甥、32歲的伊曼紐王子（Prince Emanuel von und zu）。檢控官指會循兩個方向調查，一是棕熊被非法獵殺，二是涉事人士當中，是否有人未經許可擁有武器，調查工作上周四已展開。

環保組織「Agent Green」相信，涉事者獲得環境局長批出4天的打獵許可，獵殺一隻曾攻擊村民農莊的年輕雌熊，不過最後卻獵殺住在受保護地區的棕熊「Arthur」。「Agent Green」主席潘（Gabriel Paun）在組織網頁上的聲明中質疑，為何涉事者會混淆年輕雌熊和體型最大的雄性棕熊，前者多次偷村民飼養雞隻，後者住在森林最深處。

羅馬尼亞是除了俄羅斯以外，全歐洲最多熊棲息的國家，官方在2016年立法禁止為戰利品的狩獵，不過獵殺曾襲擊人或財產的棕熊就可獲豁免。

羅馬尼亞總理克楚（Florin Citu）指傳媒報道不正確，而「Arthur」未必是歐洲最大的棕熊，其回應飽受批評。據報指，伊曼紐王子則表示無意涉足於敏感議題。

美國有線新聞網絡

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