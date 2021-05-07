英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）昨天建議，將接種牛津/阿斯利康（AZ）COVID-19疫苗的年齡下限，由30歲提高至40歲，但強調此舉純屬預防性，目的是增強按計劃即將接受接種的30至39歲群組信心。

歐藥管局查針後肌肉癱瘓個案

由於AZ疫苗對較年輕人士有導致可致命罕見血栓的副作用，多國只讓長者接種，英國之前則只安排30歲以下人士接種其他疫苗。JCVI指鑑於英國感染數字下降和有其他選擇，建議只要有其他疫苗供應和不會造成延誤，就安排30至39歲人士接種其他疫苗。政府發言人表示會按建議做，並稱有信心7月底前讓所有成年人接種至少一劑的計劃不受影響。

英國藥物和保健產品監管署指整體平均每100萬次注射AZ疫苗，有10.5宗罕見血栓個案和2.1宗死亡，相對於染疫風險利多於弊，但在30至39歲群組則分別是17.4和4.5，兩者衡量「比較勢均力敵」。

除了血栓問題，歐洲藥品管理局昨表示，正審查接種AZ疫苗後出現急性肌肉癱瘓的吉巴氏綜合症報告，要求阿斯利康提供資料。管理局亦正調查注射輝瑞/BioNTech和莫德納疫苗後出現心肌炎個案。

路透社/法新社