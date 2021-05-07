巴西里約熱內盧市北部的雅卡雷濟紐警方前天早上進行大規模掃毒行動，突擊搜查當地的棚屋區，其間爆發槍戰，結果造成25人死亡，包括犯罪組織領袖及一名警察，是里約熱內盧州16年來死傷最嚴重的執法行動，另有兩名地鐵乘客受傷。警方行動遭當地人權組織質疑濫權，聯合國人權高專辦亦要求進行獨立調查。

警方稱他們的行動是搜捕當地著名犯罪組織「紅色命令」（Comando Vermelho）的毒犯，指該組織招募兒童及少年運毒、打劫及謀殺，又設立戰爭模式的架構，有數百名「士兵」，配備步槍、手槍等軍事用品。警方確認24名死者為疑犯，並拘捕六人，強調警方開槍前有跟足指引行事。該州州長卡斯特羅亦力撐警方行動是經過長時間的調查。

巴西環球新聞展示高空圖，顯示行動期間多名持武器的疑犯由一個住宅逃到另一個住宅，並傳遞似乎是火力強勁的步槍。

青年手無寸鐵被轟斃

棚屋區受毒犯及武裝組織控制，但今次行動傷亡嚴重仍讓人意外。坎迪杜門迪斯大學安全觀察機構主管拉莫斯質疑，死者均為年輕黑人：「年輕、膚色黑加上是棚屋居民，自動就會令你成為警方的疑犯。」

一名棚屋區住戶指，有手無寸鐵年輕男子中槍後走入她的屋內暫避，警方隨即到來在她的屋內把該男子擊斃。

當地最高法院早前已下令禁止警方在COVID-19疫情期間，不可在棚屋區進行突擊行動，除非有特別情況，亦令外界質疑警方採取行動的時間。

法新社/美聯社