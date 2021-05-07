面對中國日益增加的競爭壓力，美國參議院商務委員會領袖草擬一項法案，未來5年動用1100億美元（約8562億港元）加強基礎及先進科學與技術研究，並且在白宮內設立首席生產官職位。

由參議院商業委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）與共和黨參議員威克（Roger Wicker）提出的《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），經修訂後，將於周三提交委員會辯論。法案將授權政府5年內投資950億美元(7410億港元)在人工智能、半導體、量子電腦、先進通訊、生物科技和先進能源等重要技術範疇，進行基礎和先進研究、商業化、教育及訓練計劃。

這項獲參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和共和黨參議員楊恩（Todd Young）等支持的法案，亦將動用另外100億美元(780億美元)建立至少10個地區技術樞紐、製定生產鏈事故應變方案以應對如晶片短缺打擊汽車生產等危機。

經修訂後的法案亦將創造一個須由參議院確認的首席生產官職位，領導新成立的生產與工業創新政策辦公室，並在白宮行政處工作。

法案亦將阻止中國公司參與美國製造計劃(Manufacturing USA program)，除非取得豁免。該個公私合作計劃旨在加強工業競爭力、減少能源消耗和加強美國國家安全。

路透社

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