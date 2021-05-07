（北美通訊）疫情爆發至今，針對亞裔美國人的仇恨犯罪報告持續增加。「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）組織於周四表示，單是3月份已收到近3,000宗仇恨亞裔報告，歧視亞裔問題明顯加劇。

「停止仇恨亞裔」在去年疫情初期成立，收集針對亞裔的仇恨罪案件。根據數據，去年起開始收集至今年3月31日，組織共收到6,603宗針對亞裔仇恨歧視的報告。而僅僅是今年3月份，「停止仇恨亞裔」已收到2,808宗仇恨亞裔報告，但當中有部份事件，在去年或今年發生，受害者在今年3月份才作出報告。

「停止仇恨亞裔」強調，這些數據都是受害者自願報告，相信真實情況更加惡劣。該組織從收集到的報告發現，針對亞裔的仇恨犯罪投訴，主要是言語騷擾（verbally harassed、佔62.2%）或遭人迴避（shunning、佔18.1%），受害者多數是女性，數量比男性高出一倍，大多受到種族和性別的攻擊。

組織列舉了一些針對亞裔的仇恨例子，包括：

‧ 在西雅圖（Seattle）一間藥房外，發現被寫上「禁止亞洲人停泊（NO ASIAN PARKING）」的塗鴉

‧ 在印第安納州（Indiana）西拉法葉市（West Lafayette）一間雜貨店的洗手間內， 一對白人父子看到受害者後，說「可惡，亞洲人來了」，然後帶兒子立即離開

‧ 來自波士頓（Boston）的報告指，其年邁母親在月台等候地鐵時，有人試圖將她推下路軌，所幸得到有心人幫助，她才免於掉落路軌

‧ 在加州卡梅爾（Carmel）一間醫院的亞裔醫護人員受到騷擾和歧視。報告指，有兩名醫生在討論病毒起源，在其他職員前稱其為「中國病毒」（China virus）

報告同時顯示，所收集到的亞裔歧視投訴中，超過43%投訴來自華裔受害者，其餘是韓裔（16.6%）及菲律賓裔（8.8%）。不過，報告沒有提及作出歧視行為的人種或其相關資料。

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