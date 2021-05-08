英國一隻天鵝竟遭人惡意用黑襪笠在頭頸上，所幸有途人發現，動物救援機構及時為天鵝脫困。當地警方斥這種行為是「愚蠢的惡作劇」，正追緝涉案人士。傷害野生鳥類依據當地法例屬違法行為，一經定罪最高可判入獄6個月及無上限罰款。

該隻天鵝過去周日在林肯郡（Lincolnshire）林肯市的排水渠被發現，約克群天鵝救援醫院（Yorkshire Swan and Rescue Hospital）接報後，迅速到場為天鵝脫困。

參與調查的警員盧埃林（Llewellyn）表示，黑襪緊緊套入天鵝頸項上，相信此事並不是意外，而是有人故意所為。若非動物救援機構介入事件，天鵝可能因此而無法進食，不但捱餓甚至窒息而死。

警方正與英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）合作，呼籲目擊者挺身而出協助調查。RSPCA調查員伯里斯（Kate Burris）形容這是「愚蠢的惡作劇」，「結果可以造成可憐的天鵝長時間受痛苦而死」，又指現時天鵝繁殖和築巢的季節，這隻天鵝後代可能受牽連，甚至不幸而死。

英國所有野鳥都受1981年的《野生動物與鄉村法》所保護，任何人在沒有領取牌照情況下殺死、帶走野鳥，或令牠們受傷，均會觸犯法例，一經定罪，違者最高可被判入獄半年，及無上限罰款。

英國《每日郵報》

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