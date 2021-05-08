澳洲傳媒引用一份被指由中國解放軍科學家和武器專家撰寫的文件，指中方5年前曾經討論把沙士（SARS）病毒「武器化」，並預期未來的第三次世界大戰將會用上「生物武器」，且將是致勝核心。

《周末澳洲人報》（The Weekend Australian）周六頭條報道的中方外洩文件，文中指文件是美國國務院官員調查COVID-19病毒起源時於去年5月取得。文件在2015年撰寫，形容沙士病毒是預示「基因武器的新時代」，可以「人為操縱成為新興人類疾病病毒，然後武器化，再以前所未見的方式釋放」。

網絡安全專家波特（Robert Potter）受《周末澳洲人報》委託分析了上述文件，他表示：「我們得出一個十分有信心的結論：這是真的……不是偽造。」波特續指文件在過去數年已經曝光，但如今被報道，料中國必會刪除。

波特提到，中國在研究文件討論他們落後或要取得進展的範疇，情況其實並不罕見，並不一定等同正採取相關行動。但他形容：「這是一篇非常有趣的文章，展示了他們科研人員的想法。」

病毒起源資訊缺乏透明度

英國下議院外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）和澳洲國會情報及安全聯席委員會主席帕特森（James Paterson）都有就事件回應，認為文件引發外界對中國在病毒起源資訊缺乏透明度的嚴重關切。

如今全球大流行的COVID-19是由名為SARS-CoV-2的冠狀病毒引起，根據世衞現時調查結論，判斷疫情源頭很可能是來自某種動物，經蝙蝠傳染予人類。世衞代表團今年1月曾經到武漢視察，澳洲代表德懷爾（Dominic Dwyer）其後表示，雖然華南海鮮市場被認為是最初爆發地，但他認為另有爆發源頭。

至於坊間所傳的實驗室洩漏理論，德懷爾對此亦有所保留：「我們到訪過武漢病毒學研究所，這是一個令人印象深刻的研究機構，看來運作良好，並且能夠充分保障員工健康。」他續指：「我們曾與那裏的科學家交談。我們聽說，那裏的科學家需要接受常規驗血，以確認有否受感染，但沒有發現他們曾感染冠狀病毒的抗體證據。我們也審視了他們的生物安全審核。也是沒有證據。」

澳智庫：軍事用途病原體或意外外洩

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）執行主任詹寧斯（Peter Jennings）認為，「文件明顯展示出中國科學家一直考慮將有關冠狀病毒的不同病毒株應用在軍事上，以及思考如何部署……這開始展示了一個可能性，就是當下存在的或是一種意外外洩、用於軍事用途的病原體」。他認為文件或解釋了為何中國抗拒外部調查病毒的起源，「如果這情況是由濕貨市場開始傳播，合作調查將符合中國的利益……然而事實卻相反」。

澳洲新聞網／澳洲天空新聞／中央社

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