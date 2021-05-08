香港5歲女童虐殺案令各界痛心和憤怒，美國加州近期也發生虐童致死案件，一名3月身亡的11歲女童疑遭父親和繼母持續數個月的虐待，除了拳打腳踢，還用燒紅的燒烤叉及草叉燙傷她、又用手銬把她徹夜鎖在電視架。父親和繼母被控嚴重傷害和4項虐待兒童等罪。

11歲女童安奈（Annai Diaz）家住加州羅德奧（Rodeo），3月23日清晨3時半在家中被發現失去呼吸，30歲父親迪亞茲（Rene Diaz）和29歲繼母克麗絲特爾（Crystal Diaz）報警，至4時45分確認死亡。

根據法庭記錄，迪亞茲和克麗絲特爾被指虐待安奈，在3月9日至23日期間以報復、威脅和施虐為目的，對安奈施以「殘酷和極度的痛苦」，導致安奈「遭受永久性殘疾、毀容、以及肢體、器官的重創」。在調查人員追查下，更進一步發現安奈生前面對的殘酷遭遇。

去年10月開始受虐

調查發現，安奈至少在去年10月已經開始受虐，當時父親和繼母懷疑安奈偷走抑鬱藥，又在廚房飲漂白劑和洗手液，於是體罰安奈，包括用木匙打她、「盡全力」拳打腳踢，甚至用燒熱的叉燙傷她。

到今年1月，二人用手銬把安奈通宵鎖在睡房的電視架，宣稱是要「好好看着她」，甚至不給她蓋被保暖。警方搜屋時找到懷疑是案中所用的手銬，以及一些記錄了安奈傷勢的手機短片。

在安奈死亡當天，父親和繼母曾向警方報稱安奈在失去呼吸前嚴重咳嗽，他們曾經用膠袋套住安奈的頭，嘗試幫助她呼吸，但情況沒有好轉，於是便報警。這是兩人連月來首次因為女兒的傷勢找救護車，即使之前已經懷疑安奈飲漂白水也未有報警。

檢察官目前正等待全面的驗屍報告以確認死因，再決定是否對二人改控更嚴重罪名。

英國《每日郵報》

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