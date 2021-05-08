今年1月工聯會郭偉强在立法會房屋事務委員會以Zoom開會期間，被發現一邊駕車一邊開會，涉嫌違例不小心駕駛。美國俄亥俄州亦出現類似事件，一名參議員被踢爆利用自己辦公室的虛擬背景，隱瞞自己利用Zoom開會時，其實正在駕駛汽車。

共和黨參議員布倫納（Andrew Brenner）上周一透過Zoom出席俄亥俄州控制委員會討論調整州內財政預算會議，最初他看似坐在一輛停泊的汽車內，數分鐘後突然離線。其後他重新出現，背景已換成室內，充斥藝術品、家具和植物，令人估計他已從汽車移步到辦公室內繼續會議。

但他回答問題時，卻一直盯著前方，而非望向鏡頭，再加上他在會議中，經常不斷轉動頭部，已經令人覺得有異。其後他身後背景出現窒礙，結果看到他身上繫著安全帶，才揭發他原來一邊開會一邊駕車，所以不斷轉動頭部察看路面情況。

布倫納被揭發一邊駕車一邊開會，但否認自己不安全駕駛，「我沒有分心，我一直專注開車，並聽着（會議）。我駕車時確實接了多次電話，大部份是來電，亦有視像來電，但我未有觀看畫面，對我而言，它就像一個電話來電」。

片段周一通過州內公共廣播機構曝光，諷刺的是，同一天俄亥俄州立法機構正提出打擊不安全駕駛的法案。

英國《每日電訊報》

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