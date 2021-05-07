（北美通訊）美國愛達荷州（Idaho）一間中學發生槍擊案，一名6年級持槍女童，在教室內外連開多槍，造成三人受傷，之後被老師制伏。女童目前被扣查，警方正調查其開槍動機。

事發於謝佛遜縣（Jefferson County）里格比初中（Rigby Middle School）內。案發時，一名6年級女童從書包取出一枝手槍，在課室內外連開多槍，導致三人中槍受傷，包括兩名學生及一名校方監護人員。其後，一位女老師趁機制伏開槍女童，直至警方到場。

該縣警長安達臣（Steve Anderson）表示，被槍傷的三人，受傷部位均在四肢，送院治療後無生命危險。警方正調查女童開槍動機及手槍來源，僅表示女童住在愛達荷瀑布市（Idaho Falls）附近，沒有透露更多細節。

謝佛遜縣檢察官泰勒（Mark Taylor）則表示，在調查完成前，不會對女童進行刑事起訴，但她或面臨三項謀殺未遂罪。學校目前被警方圍封搜查，在地板上的血跡旁，已擺放了一些證據標記。

加拿大CTV新聞引述該校一名6年級學生洛迪古斯（Yandel Rodriguez）表示，「在上課時突然聽到一聲巨響，然後又傳來兩聲巨響和一陣尖叫聲。我們的老師往外查看，然後發現血跡。」而洛迪古斯的母親阿德拉（Adela Rodriguez）表示，其孩子在離開校園後仍然心有餘悸。

謝佛遜縣學區負責人馬田（Chad Martin）已安排輔導員，周五開始為學生心理輔導。他表示，這是學區面對過「最可怕的惡夢」，全區學校已經停課，令家人可以陪伴學生。

案發的里格比初中位於愛達荷州小鎮里格比市（Rigby），在黃石國家公園（Yellowstone National Park）西南方約95英里，該校有1,500名6年級至8年級學生。

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