英國地方選舉仍在點票，但保守黨確認奪取了工黨在英格蘭的傳統票倉哈特爾浦（Hartlepool），反映未來繼續執政形勢大好。有內閣官員直言，首相約翰遜可望執政超過10年，隨時超越戴卓爾夫人的11年紀錄。不過蘇格蘭獨立議題仍是約翰遜的執政隱憂，他受訪時明言即使蘇格蘭民族黨再在當地取得大多數議席，他仍會拒絕對方舉行第二次獨立公投的要求。

奪取哈特爾浦後，約翰遜表示將鞏固保守黨選舉勝利，同時着手進行「大規模項目」改革國家，外界預計他未來幾星期內會就此發表演說。

《泰晤士報》引述多名內閣官員稱，相信國家政治認同已經發生永久變化，並認為約翰遜憑此可以長期執政，甚至比戴卓爾夫人的11年更久。他們又稱保守黨必須要贏得「文化大戰」，在未來幾年繼續挑戰左翼覺醒文化，以鞏固選舉優勢。有官員表示：「在我看來，這是多於民眾短期內對工黨說不。這看來是永久性。」另有官員聲言，如今只有笨蛋才會挑戰約翰遜。

約翰遜：當前再辦蘇獨公投是不負責任

不過約翰遜當前執政並非全無挑戰，在解決脫歐問題後，蘇格蘭獨立的呼聲又起，而主張蘇獨的蘇格蘭民族黨料在今次地選再一次贏得當地大多數議席，勢將施壓倫敦政府舉行新一次蘇獨公投，成為約翰遜執政隱憂。

約翰遜接受跟保守黨友好的《每日電訊報》專訪直言：「我認為在當前景況舉行公投是不負責任和鹵莽。」被問到假如蘇格蘭民族黨在沒有倫敦政府許可，仍堅持再辦獨立公投，倫敦政府將會如何處理，約翰遜未有正面回應，僅稱不認為會發生這種事。

約翰遜又強調政府的抗疫表現反映出，英國力量仍然是團結，例如軍方協助全國民眾獲得醫療協助，包括蘇格蘭一些偏遠小島；財政部利用強大火力推動補貼計劃等。

英國《泰晤士報》／《每日電訊報》

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