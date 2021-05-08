利物浦的市長選舉誕生英國首名民選黑人女市長，開創歷史先河，亦成工黨在這次地選少有的亮點。50歲工黨候選人安德森（Joanne Anderson）以59%得票率擊敗華裔混血獨立候選人Stephen Yip；保守黨候選人的得票率則未達取回保證金門檻。

安德森在發表勝選演說時為去年底前市長喬‧安德森（Joe Anderson）爆貪腐醜聞致歉，承諾會讓利物浦走上「修復的道路」，指希望讓該市有「全國最好的問責和透明的機制」。她又稱對於自己是「利物浦人感到自豪」，很榮幸能成為首名出任此位的黑人女性，「利物浦有很多個第一，這城市特立獨行。今日，我們創造了歷史。」她指上任後會首要處理針對女性的暴力問題。

她的主要對手Stephen Yip曾矢言改革地區組織，包括大減市議員人數。他指希望可為利物浦在貪腐醜聞按下「重整鍵」，讓官員為民服務而非牟求一己私利。他早前受訪透露父親是海員，在中國廣州出生，經香港移居利物浦，本身是英國人的母親因嫁給中國人而被家人斷絕關係。Stephen Yip憶述小時候家境清貧，現致力滅貧，創辦兒童慈善組織Kind，盼為弱勢青年創造更多機會。

英國《衞報》/《香港自由新聞》

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