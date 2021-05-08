根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.56億、死亡人數超過326萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,264萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58萬。印度確診人數突破2,149萬，死亡人數超過23.4萬。巴西確診人數超過1,508萬，死亡人數超過41.9萬。法國確診超過580萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

尼泊爾疫情嚴重 病床氧氣嚴重不足

尼泊爾疫情嚴重，周四再有9,070宗新增確診，比一個月前單日只有298宗確診激增數十倍，醫院病床與氧氣供應都不足。加德滿都一間醫院的院長說，目前所有診治Covid病人的醫院，都已完全爆滿，就算有病床，氧氣供應亦極缺，「但我們仍未到最惡劣時間」。他說，在最惡劣時，病人可能會死於街頭。

英國解除12國家地區國際旅遊禁令

英國宣布由於葡萄牙、以色列、澳洲和新西蘭等12個國家地區的低染疫率和高接種率，將解除對這些國家地區的國際旅遊禁令，旅客抵達英國後毋須隔離。但最多英國人到訪的國家如美國、意大利、西班牙和法國，由於疫情嚴重，旅客回國後仍須自我隔離。

美國機場旅客人數回升到去年3月水平

美國的機場周四共檢查了約164萬名旅客，是去年3月疫情剛爆發以來最繁忙的一天。由於母親節臨近，相信這個紀錄很快又會被打破。不過，美國的航空交通遠未回復到正常水平。與2019年同期比較，4、5月份的旅客人數只有當時約4成。由於接種疫苗人數顯著增加，美國航空公司的訂位2月中開始上升，一些旅行休閒熱點如海灘和山區，最受旅客歡迎。

路透社/美聯社

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