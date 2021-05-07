世衞正評估中國國藥及科興COVID-19疫苗的緊急使用授權，昨天宣佈國藥疫苗率先獲批，成首隻採用滅活技術的獲批疫苗以至中國首款獲批傳染病疫苗，料有助解決世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）疫苗短缺的情況。不過，疫苗成效持續受質疑，印度洋島國塞舌爾接種疫苗人口達60%，其中六成人士接種國藥苗，但過去一周人均新增感染個案竟較印度更多。

現時世衞已把輝瑞、阿斯利康及其印度版Covishield、強生及莫德納的疫苗，列為緊急使用的疫苗。孟加拉國際腹瀉研究中心免疫學家卡德里表示，中國疫苗求需求大，指出世衞的審批流程涉及疫苗的安全性、效力及生產質素，獲批的疫苗可以由聯合國購買，此前各國只能靠自己去採購疫苗，大部份國家其實未能採購到。

國藥獲批緊急使用將有助解決COVAX疫苗短缺的情況。COVAX的目標是在今年向全球付運20億劑疫苗，惟現時COVAX付運的疫苗只有5,000萬劑。

世衞免疫戰略諮詢專家組（SAGE）日前就國藥及科興疫苗發表評估報告，其中非常有信心接種兩劑國藥疫苗可有效預防18至59歲人口染疫。但對60歲以上人士、重症病患、合併症患者（comorbidities）效用，則被列為「不可估計」，指對國藥提供關於部份人士接種後，出現嚴重副作用風險的數據信心非常低。

內地《環球時報》引述內地學者指SAGE對部分數據信心低，不代表疫苗效力低或是可疑，認為數據的質素可能受不同原因影響，國藥臨床測試的問題在於太少長者參與，但疫苗對18至59歲人士的有效性是毫無疑問的，安全性亦令人滿意，預期世衞會限制國藥疫苗用於18至59歲人士。世衞昨天的宣佈卻建議所有18歲以上人士接種。

不過，塞舌爾的情況令外界關注疫苗的保護成效。當地的接種率跑贏全球，接種人口比率較以色列及英國還要多，然而全國人口不足十萬的塞舌爾，近日錄得每日新增確診個案逾百宗，按人均比計算升幅較印度更大。

塞官員：疫苗無阻感染

當地旅遊局總裁謝琳表示，疫苗有效阻礙重症及死亡，但就未能阻礙感染。當地已接種疫苗人士中，約六成接種國藥，其餘是接種印度版阿斯利康。智庫蘭德高級研究員、流行病學家黃志環估計，當地實際只有少於49%的人口接種疫苗後獲得保護力。塞舌爾重啟旅遊業，亦被質疑是疫情爆發的原因之一。旅遊業佔當地經濟四分之一，去年因疫情拖累旅遊業收入，當地經濟增長下跌13.5%。當局3月25日重新接待遊客，到訪人士不用隔離，不用接種疫苗，僅需要提供72小時內陰性檢測證明。重啟旅遊後新增個案增一倍，但謝琳強調只有10%的確診個案為到訪旅客。

英國《自然》雜誌/環球時報/美國《華盛頓郵報》